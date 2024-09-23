24 Eylül Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün yaratıcılığın zirveye ulaşacak. Merkür ile Uranüs arasındaki üçgen açının etkisiyle sanatsal projelerde fark yaratan çalışmalar ortaya koyabilirsin. Estetik dokunuşlarla yaptığın her işi güzelleştirebilirsin. Fakat biraz detaylı çalışmalar yaparsan iyi edersin. Profesyonel olduğun tasarım ve üretim konularında bile detaylı çalışmak, hata payını sıfıra indirecektir.

Bu arada uzun süredir düşündüğün bir yolculuğun, artık zamanı gelmedi mi? Özellikle eğitim fırsatları için kendine çizeceğin rota seni başarıya ulaştıracaktır. Akademik kariyerin için yaşadığın şehri değiştirmeye ve konfor alanından çıkmaya hazırsın. Bu karar ufkunu açacak ve vizyonunu genişletecektir.

Hazır ol, gökyüzünün asi çocuğu Uranüs, tersine bir etkiyle sana aşkı da getirecek. Romantik bir tavırla kendinden çok onu düşünecek, onunla mutlu olmak için gerektiğinde kendinden feragat edeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...