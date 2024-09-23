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24 Eylül Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

24 Eylül Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
23.09.2024 - 19:01

Gizli kalanlar açığa çıkarken, olanları izleyin! Peki 24 Eylül Salı gününde akrep ve yükselen akrep burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için akrep ve yükselen akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 24 Eylül Salı günün nasıl geçecek?  

İşte, akrep ve yükselen akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün gizli kalmış konular açığa çıkacakları anı bekliyor! Merkür ile Uranüs arasındaki üçgen açının etkisine giriyorsun! Haliyle bu dönemde seni hem şaşırtacak hem de rahatlacak gelişmeler yaşayabilirsin. Söylemek istediğin fakat seni önünde engel olan durumlar kendiliğinden çözülünce, resmen dertlerin de bitebilir. Özellikle de aile içindeki sırlardan kurtulmanın hafifliğiyle kendini özgür hissedeceğine eminiz! 

Merkür'ün sana bir sürprizi daha var: Finansal güç! Özellikle ortaklıklar veya miras konularında ani ve beklenmedik kazançlar elde edebilirsin. Eline geçen toplu para ile kariyerinin seyrini değiştirebilirsin. Yeni bir girişim için ihtiyacın olan maddi desteğe kavuşmak üzeresin. 

Biraz da aşktan söz edelim mi? Uranüs'ün sınır tanımazlığı, Akrep burcunun tutkulu kişiliğiyle bir araya gelince keyifli bir ilişki ve aşk başlayabilir. Mevcut ilişkinden uzaklaşabilirsin, aman dikkat! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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