24 Ekim Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün zihinsel enerjin yükselecek! Her şeyi merak edecek, bilgi ve donanımını artırmak için harekete geçeceksin. Tam da bu aşamada özellikle eğitim, öğrenme ve kişisel gelişim gibi konularda büyük atılımlar yapabilirsin.

Belki de akademik kariyer hedeflerini değiştirme zamanı gelmiştir. Hiç aklında yokken yüksek lisans, doktora ya da akademik kariyer başvuruları gündeminde yer alabilir. Uzmanlık alanını ve donanımını artırmak için yeni bir dil öğrenmek de gündeminde olabilir. Kısacası kendini eksik ya da gelişime açık hissettiğin konulara yönelmek için harika bir dönemdesin. Üstelik bu hareketlilik senin için düşündüğünden çok daha fazla yararlı olacak.

Öte yandan bu dönemde ikili ilişkilerinde de eskisinden daha hassas olacaksın. Sevdiklerinle daha fazla vakit geçirmek ve güçlü bağlar kurmak gündeminde yer alacak. Sosyal ve hareketli bir gün seni bekliyor. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...