24 Ekim İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün tüm sorumlulukları geride bırakmalısın. Belki profesyonel hayata bir süre ara vermeyi bile düşünmelisin. Kısa bir yolculuk, keyifli bir seyahat veya yeni şeyler keşfetme arzusu ile dolup taşacaksın. Zihnin de ruhun da bir hayli aktif ve hareketli olacak. Hayata karışmalısın...

Belki sosyal çevreni genişlemeli, yeni insanlarla tanışmalısın. Hayatına heyecan katacak ilişkiler ve ilham verecek insanlar girebilir. Bu yolculuk ruhsal anlamda olduğu kadar güçlü iş bağlantılarıyla da beslendiğin bir hazineye dönüşecek. Hem kendini hem de yapmak istediğini bulacak gibisin. Bunun için kendine koyduğun sınırları aşmalısın. Maddi kaygıları bir kenara bırakıp yerini güçlenme fırsatları ile doldurmalısın.

Artık aşkın da zamanı gelmedi mi? Bekar İkizler burçları bu çağrımız size. Kalbini birinin çalmasına artık izin ver. Aşkı bulmaya hazırsın, ama endişelerin var. Bırak kırılacaksa kalbin aşktan kırılsın. Hem ne malum kalbinin kırılacağı, romantik bir aşk hikayesi de yaşayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...