24 Ekim Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün iş birlikleri ve ortaklıklar gündeminde yer alacak. Özellikle güçlü beyinlerin bir araya gelerek tasarladığı işlerde başarı şansın bir hayli yüksek. Bu iş birlikleri sırasında fikirlerini özgürce ifade etmeyi, ön planda olmayı, dengeli ve net bir duruş sergilemeyi unutma. Patron olduğun kadar ekibin de bir parçası ol ve herkesi motive eden bir konuşma ile gücüne güç kat!

Bu aşamada iş arkadaşlarına karşı cömert ve destekleyici ol. Kendini göster, başlarını güçlendir. Sorumlulukları paylaş, işin bütününde başarı için güç savaşlarından ise uzak dur. Kısacası bugün gerçek bir lider olursan, elde edeceğin başarı ile gurur duyacaksın. Ve alkışı hak edeceksin!

Bir yandan geleceğini garanti altına alırken bir yandan da sevdiklerine karşı dengeli bir tutum sergilemeyi unutma. İş ve özel hayat dengesini koru. Ailenle yeterince zaman geçirdiğinden emin ol. Bu aşamada onlardan da maddi ve manevi anlamda güç alacağını unutma. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...