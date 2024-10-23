24 Ekim Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün her zamankinden fazla sorumluluğun olabilir. Sürekli fazla düşünen zihnin bugün yoğunluk nedeniyle dağılabilir. Fazla yüklemeden durgunluk dönemine geçmen bile olası! Haftanın en yoğun günü ve gündemi ile biraz yorulabilirsin. Ancak değecek! Zira özellikle hizmet sektöründe yapmayı planladığın iş girişimlerinde başarı elde edeceksin. Çok çalışacak ama çok kazanacaksın.

Tam da bu noktada ailevi konularda da birtakım inisiyatifler alman gerekebilir. Bütçeyi yönetmen, ailenin sorumluluklarını üstlenmen ve hane içinde eskisinden daha güçlü hissetmen önemli olabilir. Ortak mal ve paranın yönetiminde söz sahibi olman gereken bir dönemdesin. İş hayatında ilerlemek için bu ilk şart bile olabilir, bizden söylemesi.

Hane içindeki değişimler ise bu kadarla sınırlı da değil. Çekirdek ailenle birlikte taşınma kararı alabilirsin. Bir adres değişikliği, aile dinamiklerini değiştirerek seni de özgürleştirebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...