24 Ağustos Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün hızlı kararlar vermen gerekebilir! Hayatında değişiklik yapmak için önemli fırsatlar yakalayabilirsin. Tabii bu dönemde karşına çıkan şansı hızlı değerlendirmeli, hayatını şekillendirmelisin. Risk almanın tam zamanı. Zira Merkür ile Mars arasındaki olumlu açının enerjisi seni yüceltecek.

Fırsatın varken harekete geçerek kendine maddi ve manevi anlamda büyük imkanlarla dolu bir gelecek inşa edebilirsin. Pek çok zaman gündeminde yer alan finansal konular bugün de önceliğin olabilir. Ama bu kez uzun zaman sonra yeniden aldığın riskler seni tatmin edecektir. Ayrıca kazanmanın enerjisiyle yenilenecek ve güçleneceksin.

Sanıyoruz ki bu dönemde Chiron'un şifalı enerjisi de seni destekliyor. Bu yüzden sezgilerin güçlenebilir. Haliyle aldığın kararlardan kalbinin sesini dinleyebilirsin. Bu arada hayatını birleştirmek istediğin kişinin, doğru kişi olup olmadığını anlamak için de içsel rehberliğine güvenmelisin. Kalbinin seni götürdüğü yere git. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...