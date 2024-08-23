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24 Ağustos Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

24 Ağustos Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
23.08.2024 - 19:01

24 Ağustos Cumartesi gününde akrep ve yükselen akrep burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için akrep ve yükselen akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 24 Ağustos Cumartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, akrep ve yükselen akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün yeni başlangıçlar yapabilirsin. Eski alışkanlıklarından kurtulup kendine yepyeni bir sayfa açmak üzeresin. Haliyle bu durum ilişkilerindeki dinamiği de değiştirecektir. Etrafındaki insanlar yeni bir senle tanışmak üzere... Tam da bu noktada en büyük destekçin Mars ile Merkür arasındaki olumlu açı olacak. Bir süredir almak istediğin riskler, yapmak istediğin değişimler ve arzuların ön planda yer alabilir. Dilediğini yapmak için harika bir gün! 

Peki ilk nereden başlayacaksın? Chiron'un da gücünden faydalanmak için şifa enerjisine odaklansan iyi edersin. Sağlığın için yeni bir düzen ve yaşam tarzı inşa edebilirsin. Tabii bu aşamada stres faktörlerini ortadan kaldırmak için toksik ilişkilerden de kurtulabilirsin. Seni dibe çeken ne varsa omzundan atmanın zamanı geldi. Bazı ayrılıklar sana düşündüğünden çok daha fazla iyi gelecek. 

Öte yandan yeni alışkanlıklar edinmek ve ilerlemeye odaklanmak, seni kariyer açısından da güçlendirecek. Bazı riskleri alarak iş hayatında yükselme fırsatı elde edebilirsin. Paranı riski ederek kendi işini kurabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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