23 Temmuz Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün üzerine titremelisin. Duygularının, düşüncelerinin ve ilginin odağında sen olmalısın. Zira, Güneş'in Plüton ile yaptığı karşıt açı, değerini ortaya koyuyor. Varlığının önemini hatırlaman gerektiğine işaret ediyor. Özellikle sağlığına dikkat etmen gereken bir dönemdeyiz. Bugünlerde iş ve sağlık dengesi üzerine düşünmeli ve kendine daha fazla özen göstermelisin. Bir süredir kendine ayırmadığın o vakti ayırmanın zamanı gelmedi mi?

Sağlıklık ve zinde hissetmek için rutin kontrollerini gerçekleştirebilirsin. Bu aralar biraz detoks da fena olmaz, belki de sağlıklı alışkanlıklar edinmenin, egzersiz planlarını yenilemenin ve genel olarak yaşam kaliteni artımanın zamanı gelmiştir. Tam da bu noktada iş stresini azaltman şiddetle tavsiyemiz olacaktır. En iyisi sen başarıba ve kazancına odaklan, iş ortamındaki gerilimden uzaklaş.

Bu konuda en büyük desteği partnerinden alacağına eminiz. Belki de birlikte yeni bir düzen inşa etmek, sadece sağlığına değil ilişkine de iyi gelecektir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...