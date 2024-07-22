Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Astroloji
Terazi Burcu
23 Temmuz Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

23 Temmuz Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
22.07.2024 - 19:01

Plüton, gücünüzü keşfetmenizi sağlayacak! Peki, 23 Temmuz Salı gününde terazi ve yükselen terazi burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için terazi ve yükselen terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 23 Temmuz Salı günün nasıl geçecek?  

İşte, terazi ve yükselen terazi burcuna ait günlük burç yorumları... 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün bilinçaltının derinlerine iniyorsun! Açıkçası kendinle ilgili keşfetmen gereken şeyler var. Bu konuda en büyük desteğin, Güneş'in Plüton ile yaptığı karşıt açı olacak. Bu süreçte, kendini de duygularını de her zamankinden daha fazla önemseyecek ve anlayacaksın. Gücünü keşfedecek, kendini ve duygularını besleyecek yollar arayacaksın. Sahi ne zamandır kendin için bir şeyler yapmıyorsun? Sanıyoruz, Güneş bu konuda da hassas olmanı sağlayacak. Kendine vakit ayırarak, sürekli ikinci plana attığın ihtiyaçlarına odaklanmanı sağlayacak. 

Kendini kısıtladığın ne varsa geride kalmak üzere. Bugün astrolojik anlamda Terazi burçlarının tamamen yenilendiği ve güçlendiği bir gün olacak. Tabii bu durumda aşk da bir hayli önemli. Zira ilişkilerinde denge her zamankinden daha önemli olabilir. Partnerinden beklentilerin artabilir, önemsendiğini ve sevildiğini hissetmek isteyebilirsin. 

Son olarak iş hayatını ele almak isteriz. Kendinle ilgili önemli keşifler yaptığın ve yenilendiğin bugün iş hayatını da yenilemek doğru bir karar olabilir. Biraz iş başvurusu yapmak ya da kendi işinin seyrini değiştirecek girişimlere odaklanmak başarını artırabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın