23 Temmuz Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün bilinçaltının derinlerine iniyorsun! Açıkçası kendinle ilgili keşfetmen gereken şeyler var. Bu konuda en büyük desteğin, Güneş'in Plüton ile yaptığı karşıt açı olacak. Bu süreçte, kendini de duygularını de her zamankinden daha fazla önemseyecek ve anlayacaksın. Gücünü keşfedecek, kendini ve duygularını besleyecek yollar arayacaksın. Sahi ne zamandır kendin için bir şeyler yapmıyorsun? Sanıyoruz, Güneş bu konuda da hassas olmanı sağlayacak. Kendine vakit ayırarak, sürekli ikinci plana attığın ihtiyaçlarına odaklanmanı sağlayacak.

Kendini kısıtladığın ne varsa geride kalmak üzere. Bugün astrolojik anlamda Terazi burçlarının tamamen yenilendiği ve güçlendiği bir gün olacak. Tabii bu durumda aşk da bir hayli önemli. Zira ilişkilerinde denge her zamankinden daha önemli olabilir. Partnerinden beklentilerin artabilir, önemsendiğini ve sevildiğini hissetmek isteyebilirsin.

Son olarak iş hayatını ele almak isteriz. Kendinle ilgili önemli keşifler yaptığın ve yenilendiğin bugün iş hayatını da yenilemek doğru bir karar olabilir. Biraz iş başvurusu yapmak ya da kendi işinin seyrini değiştirecek girişimlere odaklanmak başarını artırabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...