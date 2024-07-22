23 Temmuz Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün yola çıkabilirsin. Eğlenceye odaklanabilir, tatilini planlayabilir ya da kısa bir mola verebilirsin. Haftanın ortası ve çok iş olduğunu biliyoruz... Ancak kendine vakit ayırmaya ihtiyacın olduğunu söylemeliyiz. Zira Güneş'in Plüton ile oluşturduğu karşıt açı, kısa seyahatler ve sosyal etkinlikler gündeme getiriyor. Bu dönemde yeni insanlarla tanışmak, gezmek, görmek, eğlenmek ve farklı bakış açıları kazanmak, yaşamına renk katabilir. Sana düşündüğün daha çok daha iyi gelebilir.

Mesela aşk hayatını hareketlendirebilir! Partnerinle birlikte çıkacağı yolculuk, onu daha iyi tanımanı sağlayabilir. Birlikte rutinin dışına çıkmak, yeni şeyler keşfetmek ve eğlenmek ilişkinize hareket katabilir.

Plüton'un enerjisi iş hayatına ve sorumluluklarına da yansıyabilir. Biraz daha dengeli ve daha az meşgul olman konusunda seni destekleyebilir. Görünen o ki gökyüzü biraz da kendine zaman ayırman gerektiğini işaret ediyor. Önce eğlen, sonra mevcut düzenine dönerek işine odaklanabilir ve hedeflerine ulaşabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...