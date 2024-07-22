23 Temmuz Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün ailenle arandaki ilişkinde şifa enerjisi hakim olacak. Güneş'in Plüton ile yaptığı karşıt açının enerjisiyle, aile ilişkilerinde ve ev yaşamında köklü değişiklikler yapmak isteyebilirsin. Bu dönemde, geçmişten gelen sorunları çözebilirsin. Hatta su yüzüne çıkan duygusal yaralarının iyileşmesine izin vermelisin. Mümkünse aile bağlarını yeniden değerlendirmeli ve daha sağlam temeller üzerine oturtmak için çabalamalısın. Ev içindeki güç mücadeleleri son bulurken, otoriteni de sağlamlaştıracağına eminiz.

Tabii bu durumda aşk hayatında da birtakım değişiklerden söz edebiliriz. Partnerinle arandaki bağın da güçlenerek yenilendiği bir gün seni bekliyor. Açıkçası bugün aşkı dolu dolu hissedeceksin.

Son olarak bu aralar, evden çalışmayı veya aile işlerine yönelmeyi tercih edebilirsin. Ev ve iş dengesini kurmak için stratejik adımlar atmalısın. Kazanmak kadar sevgiye de odaklanmalı, enerjini ailene harcamalısın. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...