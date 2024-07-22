23 Temmuz Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugün değişebilir ve eskisinden çok daha güçlü olabilirsin. Zira Güneş'in Plüton ile oluşturduğu karşıt açı, değer yargıların üzerine düşünmene neden olabilir. Bugünlerde inanç ve değer sistemlerinde büyük bir sorgulama sürecine girebilirsin. Özellikle mevcut inançlarını, tercihlerini ve düşüncelerini gözden geçirmeye her zamankinden daha fazla meyilli olabilirsin. Hayatındaki derin anlam arayışları, seni kendine dair farkındalıklar yaşaman konusunda teşvik edebilir. Tabii, bu dönüşüm biraz sancılı olabilir. Hayatında radikal değişiklikler yapmak isteyebilir, hayata karşı bakış açının değiştiğini hissedebilirsin.

Tam da bu noktada ilişkilerin hakkında konuşmakta yarar var. Artık daha güçlü ve sağlam bir temelere dayanan ilişkiler kurmak isteyebilirsin. Sorumluluğu paylaşmak, sevildiğini ve anlaşıldığını hissetmek ise her zamankinden çok daha önemli olabilir.

Kariyerinde ise uluslararası bağlantılar ve büyük projeler gündemine gelebilir. İdeallerinin peşinde koşmak isteyebilir, kariyeden çok daha fazlasını hedefleyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...