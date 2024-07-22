23 Temmuz Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün yüreğinin sesini dinlemelisin. Zira Güneş'in Plüton ile oluşturduğu karşıt açının etkisiyle, beklenmedik bir şekilde güç savaşlarına girebilirsin. Otoriteni sağlamlaştırmak, kendini göstermek ve özellikle iş dünyasında stratejik hamlelerle kontrolü eline almak isteyebilirsin. Güneş, kendine ispat etmen gereken başarıların habercisi olabilir. Tam da bu noktada, rutinini bozacak birtakım adımlar atabilir, risk alabilirsin. İş hayatında olduğu kadar maddi konularda da alacağın riskler seni başarıya ulaştıracaktır. Bilinmeyene doğru yürüyorsun ama şansın da bir hayli yüksek!

Gelelim, aşk hayatına! Bu güçlü astrolojik etki altında, gizli kalmış duyguların da açığa çıkabilir. İlişlilerinde kendi ihtiyaçlarını göz ardı etmediğin ve kendini önemsediğin bir gün olabilir. Tabii aynı zamanda başkalarının da duygularına saygı göstermelisin. Özellikle de partnerinle dengeli bir ilişkiye ihtiyacın olacak. Onunla birlikte keyifli bir akşam yemeğine ne dersin?

Gününü özel kılacak bu akşam yemeğinde gün boyu elde ettiğin başarıları konuşmak için de vaktin olacak. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...