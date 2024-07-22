23 Temmuz Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün ikili ilişkilerinde dengeyi bulacaksın! Güneş ile Plüton arasındaki karşıt açının olumlu enerjisini, kurduğun güçlü sevgi bağlarında hissedeceksin. Bu dönemde ilişkilerinde büyük bir dönüşüm sürecine girebilirsin. Özellikle yakın ilişkilerinde güç mücadeleleri ve kontrol etme arzunu bir kenara bırakmak üzeresin. Bu sayede derinlerde kalan duygularını ortaya çıkarabilirsin. Belki de artık kendini bir başkasına bırakmanın zamanı gelmiştir...

Tam da bu noktada mevcut ilişkini sağlam temeller üzerine inşa edebilirsin. Duygusal dengeni koruyarak partnerine kendini bırakabilirsin. Samimi ve heyecanlı konuşmalara hazır ol. Birbirinizin en gerçek halini tanıyacaksınız. Bugün bekar Aslan burçlarına da bir haberimiz var! Güneş, kalbinizi sevgiyle doldurmuşken bu sevgiyi paylaşmalısınız. Geçmişi unutun, geleceğe bakın. Belki biraz flörtleşmek size iyi gelebilir.

Son olarak hayatındaki güçler dengesi, iş ortamına da yansıyacak. Terfi edebilir ya da yöneticilik pozisyonlarına uygun bulunabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...