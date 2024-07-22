23 Temmuz Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün her şeyi unutup biraz sosyalleşmeye ne dersin? Güneş'in Plüton ile oluşturduğu karşıt açının etkisiyle, sosyal çevrende ve arkadaşlık ilişkilerinde büyük değişiklikler yapmak isteyebilirsin. Bu süreç, arkadaşlık ilişkilerini yeniden değerlendirmek ve geçmişte yaşadığın sorunları değerlendirerek ilişkilerini arındırmak için önemli olabilir. Artık etrafında sevdiğin, güvendiğin ve yanında özgür hissettiğin kişiler olsun isteyeceksin. Güçlü bağlar, derin sevgiler ve keyif aldığın bir atmosfer... İşte bunlar sana iyi gelecektir.

Hâlâ neyi bekliyorsun ki? Belki de bu değişimle birlikte sosyal çevreni de yenileyebilirsin. Hayatına dahil ettiğin kişilere dikkat et, onlar aşkın da habercisi olabilir. Ne diyelim, karizman ya da güzelliğin kulaktan kulağa yayıldığında arkadaş çevren sayesinde aşkı da bulabilirsin.

Bir önemli mesele daha var! Bu aralar iş hayatında dikkatli olmalısın. Gizli düşmanların, sinsi yapılan planlar başarına gölge düşürebilir. Önlemini alsan iyi edersin, özellikle de mali konularda gözünü açık tutmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...