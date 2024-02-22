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23 Şubat Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

23 Şubat Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
22.02.2024 - 19:01

Değişime açık olun. Zira bireyselci ve özgür olmak için bir şansınız daha var! Peki, 23 Şubat Cuma günüde oğlak ve yükselen oğlak burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için oğlak ve yükselen oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 23 Şubat Cuma günün nasıl geçecek?  

İşte, oğlak ve yükselen oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün içgüdülerinle hareket etmek isteyeceğin bir gün olabilir. Düşüncelerinin karmaşıklaştığı, karar vermekten ve sorumluluk almaktan kaçındığın anlar seni bekliyor. Pallas'ın Güneş ile yaptığı açı kalıbı biraz fakanı karıştırmış olabilir. Bu durumda biraz zihnini dinlendirmek sana iyi gelebilir. Bu sayede her şeyi düşünmekten vazgeçmeyi de deneyebilirsin. Kim bilir belki de artık başkalarının sorumluluklarını almayı bırakma zamanı gelmiştir. 

Bireyselliğe ve kimliğe saygı duyarak hem kendine hem de yakın çevrene daha geniş bir konfor alanı sağlayabilirsin. Aile bireylerin bu noktada bir miktar şaşırabilir. İşleri denetlemene alışan sevdiklerin bu durumdan hoşlanabilir. Sen de aile içinde kendini daha huzurlu ve rahat hissetmeye başlayabilirsin. Pallas'ın Güneş ile açılanması üç gün sonunda sona erecek, fakat senin için hiçbir şey eskisi gibi olmayabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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