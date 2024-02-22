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23 Şubat Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

23 Şubat Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
22.02.2024 - 19:01

Güneş Pallas açılanması size gerçek aşkı ve yoğun duygularla mutluluğu getirmeye hazırlanıyor. Peki, 23 Şubat Cuma gününde kova ve yükselen kova burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için kova ve yükselen kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 23 Şubat Cuma günün nasıl geçecek?  

İşte, kova ve yükselen kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün aşktan yana şanslı ve bir o kadar da heyecanlı olabilirsin. Sevmeye, sevilmeye ve mutlu olmaya odaklanmış gibi görünüyorsun. Güneş'in eşsiz yaşam enerjisi adeta yüzüne yansıyor. Hayat sana hak ettiğin tüm güzellikleri sunmak için hazır. Sen de aşkını romantik bir atmosferde ve hatta hiç tereddütsüz herkesin önünde yapmaya hazırsın. Düşünmeden kalbinle karar vermek isteyebilirsin. Elbette bunu yapmanda hiçbir sakınca yok fakat sezgilerin dışında beyninle de hareket etmeyi unutma. Kalbin ve beynin aynı dengede buluştuğunda doğru olanı yaptığını hissedeceksin. 

Tabii partnerinde sana aşk için daha fazla beklemek istemediğine dair işaret verebilir. Aşkı dolu dolu yaşamayı hak eden yaratıcı ve sanatçı ruhlu Kova burçları, bugün gerçek anlamda tüm renkleri görecek! Bir de hafta sonu kaçamağı ile aşkınızı kutlamaya ne dersiniz? O zaman size keyifli tatiller... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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