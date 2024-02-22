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23 Şubat Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

23 Şubat Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
22.02.2024 - 19:01

Affedin! Kendinizi, hayatı ve geçmişi... Böylece her zamankinden çok daha güçlü ve başarılı olabilirsiniz! Peki, 23 Şubat Cuma gününde balık ve yükselen balık burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için balık ve yükselen balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 23 Şubat Cuma günün nasıl geçecek? 

İşte, balık ve yükselen balık burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün kendinle barışma zamanı geldi. İdeolojilerinin ve inançlarının peşinden koşmak için hâlâ neyi bekliyorsun? Güneş'in Pallas asteroidi ile açılandığı bugün ortaya çıkmayı bekleyen yaratıcı gücünü serbest bırak. Düşündüklerini filtrelemekten ve hatta söylememekten yorulmadın mı? Üstelik söyleyeceklerin ilham verici derecede önemli! İşte tam da bu noktada geçmiş hatalarınla yüzleşmelisin. Artık kendinle barışmalı, yoluna devam etmelisin. 

Dilersen tek başına ayağa kalkabilecek ve peş peşe başarılara imza atabilecek enerjiye sahipsin. Bahaneleri geride bırakmak için son derece kararlı olabileceğin Merkür'ün enerjisinden yararlan! Sen kendine daha pozitif ve sevgi dolu baktığında aşk hayatında da hareketlilik olabilir. Abarttığımızı düşünme ve romantik ilişkilerde adeta ikinci bahara hazır ol. Aşk seninle olsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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