23 Şubat Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün kendinle barışma zamanı geldi. İdeolojilerinin ve inançlarının peşinden koşmak için hâlâ neyi bekliyorsun? Güneş'in Pallas asteroidi ile açılandığı bugün ortaya çıkmayı bekleyen yaratıcı gücünü serbest bırak. Düşündüklerini filtrelemekten ve hatta söylememekten yorulmadın mı? Üstelik söyleyeceklerin ilham verici derecede önemli! İşte tam da bu noktada geçmiş hatalarınla yüzleşmelisin. Artık kendinle barışmalı, yoluna devam etmelisin.

Dilersen tek başına ayağa kalkabilecek ve peş peşe başarılara imza atabilecek enerjiye sahipsin. Bahaneleri geride bırakmak için son derece kararlı olabileceğin Merkür'ün enerjisinden yararlan! Sen kendine daha pozitif ve sevgi dolu baktığında aşk hayatında da hareketlilik olabilir. Abarttığımızı düşünme ve romantik ilişkilerde adeta ikinci bahara hazır ol. Aşk seninle olsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...