23 Şubat Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün sadece kendine bağlı olabilirsin... Hayatındaki pek çok şeyi görmezden gelmeye ve kendine odaklanmaya bir hayli meyillisin. Özellikle de seni yoran işlere ve kişilere karşı kendini kapatabilirsin. Biraz başına buyruk bir pazar günü ve en önemlisi huzur seni bekliyor.

Merkür'ün Vesta asteroidiyle güçlü bir bağ oluşturduğu bugün sen de isteklerin ve arzularınla derin bir bağ kurabilirsin. Sahi, neyi arzuluyorsun? İşte ona odaklanmalısın. Kendine zaman ve enerji ayırarak yenilenmeli, hayattan aldığın keyfi de artırmalısın.

Pazar gününe yakışan bir aktivite planlamayı da unutmamalısın. Belki yalnız başına yapabileceğin bir spor, yürüyüş, balık tutmak ya da sinema keyfi sana iyi gelebilir. Tabii sevdiğin dostlarınla bir araya gelip onlardan güç almak da iyi bir fikir olacaktır. Erkenden yola çıkmayı da unutma, bu güzel günü kaçırma! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...