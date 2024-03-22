23 Mart İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün önceliklerini belirleyerek hedeflerine ulaşmanın peşine düşebilirsin. Öncelikle, Mars'ın Balık burcunda oluşunun kariyerini ve hedeflerini doğrudan etkilediğini söylemeliyiz. Bu dönemde, yeni projelere imza atmak için rehavete kapılabilirsin. Etrafındakilerden de daha fazla yaratıcılık ve sezgisellik bekleyebilirsin. Adeta bir sanatçı gibi yaptığın işleri benzersiz ve özel hale getirmek isteyebilirsin. Bu sırada hedeflerine ulaşmak konusunda da biraz aceleci olabilirsin.

Peki ya aşk hayatın? Romantik ilişkilerinde sanki karşında bir hedef varmışçasına duygulardan uzak hareket edebilirsin. İlişkileri gereklilik olarak görebilir, bağlılık gibi kavramlardan uzaklaşabilirsin! Aman dikkat bu aralar aşk pek de sana göre değil! Hele romantizm hiç... Bu yüzden partnerini kızdırabileceğini baştan söyleyelim ve seni biraz daha amaç odaklı olmaktan uzaklaşmaya davet edelim. İş hayatı ile özel hayatı birbirinden ayırmakta zorlandığın bir gün olabilir. En iyisi bugünü biraz akışına bırakmak! Zira tüm hedefler için tek bir gün yok. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...