23 Mart Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün bir anda aklına gelen düşüncenin, yaratıcı enerjinin veya fikrin peşinden koşabilirsin. Geleceğini ve kariyer hayatını yönetmek için ani ama içgüdüsel kararlar alabilirsin. Böylece güçlenebilir, kazanabilir ve ilerleyebilirsin. Yeni bir iş kurmak, gücünü başta kendine kanıtlamak ve maddi anlamda ferahlamak gündeminde yer alabilir.

Güneş ve Venüs arasındaki kavuşum enerjisinden aldığın güç ile biraz sabırsızca hareket edebilirsin. Ancak günün sonunda kazanacağın aşikar. Zira zaman kaybetmeden hedeflerine ulaşmak konusunda çokça ısrarcı olabilirsin.

Fikirlerini uygulamaya koymak için telaşlı olduğun bugün yanında olan kişilerle ortaklık bağları da kurabilirsin. Böylece daha az kişisel risk alarak elinden gelenin fazlasını yapma şansına sahip olabilirsin. Tabii birlikte yola çıkacağın kişileri iyi seçmeli, yolunu aydınlatan ve yolunu aydınlattığın kişileri yanında tutmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...