23 Kasım Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün bazı geçmiş sorunlar yeniden karşına çıkabilir. Hem iş hayatında hem de aşk hayatında eskiyle yeni arasında kalabilirsin. Zira, Merkür'ün Yay burcundaki geri hareketi seni ikilemlere çekebilir. Ne istediğini bilemeyebilirsin.

Hadi önce iş hayatını ele alalım. İş dünyasında güncel projeler yerine geleneksel yaklaşımlara yönelebilirsin. Alıştığın düzeni yürütmek sana daha kolay gelebilir. Özellikle dijital dünyaya karşı bir güvensizlik ve eksik duygu aktarımı nedeniyle soğukluk hissedebilirsin. Sana samimi gelmeyen teknoloji yerine geçmiş işlerle ve artık tedavülde olmayan işlerle vakit kaybedebilirsin. Oysa sadece Merkür geri gidiyor, sen ileri gitmelisin.

Benzer bir durum ilişlilerini de etkileyebilir. Yüz yüze olmayan iletişim nedeniyle bazı yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir. En iyisi bugün partnerinle yan yana olmaya ve hatta baş başa zaman geçirmeye odaklan. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...