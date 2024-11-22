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23 Kasım Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

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23 Kasım Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
22.11.2024 - 19:01

Geçmiş, yolunuza çıkabilir. Peki 23 Kasım Cumartesi gününde yengeç ve yükselen yengeç burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için yengeç ve yükselen yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 23 Kasım Cumartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, yengeç ve yükselen yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün bazı geçmiş sorunlar yeniden karşına çıkabilir. Hem iş hayatında hem de aşk hayatında eskiyle yeni arasında kalabilirsin. Zira, Merkür'ün Yay burcundaki geri hareketi seni ikilemlere çekebilir. Ne istediğini bilemeyebilirsin. 

Hadi önce iş hayatını ele alalım. İş dünyasında güncel projeler yerine geleneksel yaklaşımlara yönelebilirsin. Alıştığın düzeni yürütmek sana daha kolay gelebilir. Özellikle dijital dünyaya karşı bir güvensizlik ve eksik duygu aktarımı nedeniyle soğukluk hissedebilirsin. Sana samimi gelmeyen teknoloji yerine geçmiş işlerle ve artık tedavülde olmayan işlerle vakit kaybedebilirsin. Oysa sadece Merkür geri gidiyor, sen ileri gitmelisin. 

Benzer bir durum ilişlilerini de etkileyebilir. Yüz yüze olmayan iletişim nedeniyle bazı yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir. En iyisi bugün partnerinle yan yana olmaya ve hatta baş başa zaman geçirmeye odaklan. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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