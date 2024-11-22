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23 Kasım Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

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23 Kasım Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
22.11.2024 - 19:01

Kararsız kalacaksınız! Peki 23 Kasım Cumartesi gününde yay ve yükselen yay burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için yay ve yükselen yay burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 23 Kasım Cumartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, yay ve yükselen yay burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün birtakım kararsızlıklar yaşayabilirsin. Geçmişe dair köklü değişiklikler yapmak isteyebilir, kendine yeni bir yol çizmeye karar verebilirsin. Bu aşamada gökyüzü en büyük destekçin olacak! Tam da bu noktada aldığın her kararla kendini bulacaksın... 

Merkür'ün Yay burcundaki geri hareketiyle, geçmişten ders de çıkaracağın aşikar. Bugüne dek öğrendiklerini yanına al, çünkü bu yolculukta ihtiyacın olacak. Belki de hayatını değiştirmeye yaşadığın yerden başlarsın. Ailenin sana sunduğu desteği ve gücü kabul et. Daha sonra bir iş değişikliği de yapabilirsin. 

Tüm bu adımları takip ederek eskisinden daha özgür olacaksın. Hayatını kendi isteklerin ve arzuların doğrultusunda yöneteceksin. Sonunda hem hayalindeki işi yapma şansı bulacak hem de aşka kapılacaksın. Kararsız kaldığın anlar için ise söylemeliyiz ki her zaman iki seçenek arasından doğru olanı işaretleyeceksin. Kendine güvenmen yeterli olacak. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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