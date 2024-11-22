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23 Kasım Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

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23 Kasım Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
22.11.2024 - 19:01

İşler tersine dönebilir. Peki 23 Kasım Cumartesi gününde terazi ve yükselen terazi burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için terazi ve yükselen terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 23 Kasım Cumartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, terazi ve yükselen terazi burcuna ait günlük burç yorumları... 

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün iletişim kazalarına dikkat etmelisin! Birtakım yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. Hatta sadece sözlü ya da yazlı iletişimde değil, bağlantılarda da kopukluk olabilir. Bu aşamada özellikle lojistik, taşıma ve sevkiyat gibi konularda kendini net bir dille ifade etmelisin. 

Merkür'ün Yay burcundaki geri hareketinin hayatına hakim olduğu bu dönemde, her şeyi iki kez kontrol etsen iyi edersin. Bir hafta sonu organizasyonu hazırlıyorsan, bazı eksiklere karşı önlem bile almalısın. Bu arada yola çıkmadan önce aracının ve belgelerinin de kontrolünü yap. 

Her şey tamam dediğin anda zaten işler rayına oturacak. Tüm bunların dışında, küçük şeylerin motivasyonunu düşürmesine izin verme. Zira özellikle iş hayatında karşına çıkan basit sorunlar, yaratıcılığını ortaya çıkarmanı sağlayacak. Bu sayede pratik çözümler üretecek ve iş hayatında dikkat çekeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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