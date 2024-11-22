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23 Kasım Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

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23 Kasım Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
22.11.2024 - 19:01

Nostalji rüzgarları esecek. Peki 23 Kasım Cumartesi gününde oğlak ve yükselen oğlak burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için oğlak ve yükselen oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 23 Kasım Cumartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, oğlak ve yükselen oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün nostalji rüzgarları esiyor... Hiç olmadık bir zamanda aklına gelen geçmiş ve anıların duygusal derinliği seni saracak. Bilinçaltının derinlerinde yer eden bazı gerçekler su yüzüne çıkacak. Bu aşamada aklın biraz karışabilir. Ancak günün sonunda bu ana dair kararlar alacaksın. 

Merkür'ün Yay burcundaki geri hareketiyle birlikte geçmişi ve geleceği bir arada düşüneceksin. Büyük resmi gördüğünde ise bazı geçmiş ilişkilere ve yaşanmışlıklara özlem duyabilirsin. Fakat ileriye gitmen gerektiğini hissedeceksin. Ardına bakmanın bir anda olsa güzelliği ile başın dönebilir, ama bu hisse kapılmayacaksın. Çünkü gelecekten isteklerin geçmişe göre çok daha fazla. 

İşte bu motivasyon ile iş hayatında köklü değişiklikler yapabilirsin. Bir anlık karar ile uluslararası bir projede yer alabilirsin. Stratejik düşünüp hızlı karar verirsen şimdiden rakiplerini geçebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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