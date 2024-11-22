23 Kasım Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugüne kadar ertelediklerini önüne gelecek! Merkür'ün Yay burcundaki geri hareketinin de enerjisiyle bir an önce harekete geçmek isteyecek, içindeki bu eylemsizlik enerjisinden ve getirdiği titreşimden kurtulacaksın. Tam da bu aşamada özellikle kariyerine ilişkin yedek planları devreye sokacaksın!

İş hayatında ve akademik kariyerinde hayal ettiklerin önceliğin haline helecek. Bu da seni biraz başına buyruk yapacak. İstediğini elde etmek için hemen harekete geçeceksin. Belki yeni bir dil öğrenecek, bilgisayar programı ya da teknolojik bir yaklaşım keşfedeceksin. Yaratıcı enerjileri açığa çıkaran bu güçlü astrolojik etki altında kendini bulacaksın.

Hızlı kararlar verebilir, ani değişimler için bir anda düğmeye basabilirsin. İş dünyası senin bu yeni halinden bir hayli etkilenecek gibi görünüyor. Fakat risk almak konusunda çokça temkinlisin, belki biraz da olsa sınırları genişletmek iyi bir yol olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...