23 Kasım İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün eski dostlarınla bir araya gelebilirsin. Kalabalık bir arkadaş grubunun içinde eski aşkını da bulabilirsin. Çocukça duygular, güzel hisler ve karşılıksız sevginin seni sarmasına izin ver. Göreceksin, gökyüzü Merkür'ün Yay burcundaki geri hareketiyle güçlenmişken sen de sevgi ile güçleneceksin.

Sevginin en saf haliyle, belki de yıllar sonra bir araya gelmek... İşte bu gerçekten karnında kelebekler uçuşturabilir. Biraz romantik biraz da nostaljik bir hafta sonu başlıyor. Aklını, mantığını bir kenara bırak. Hatta bir karar da verme. Sadece anı yaşa! Bu sayede güçlü bağlar kuracaksın, çünkü göz kamaştırıcılığın ve ikna edici iletişim yeteneğinle onu cezbedeceksin.

Fazlaca romantizmden söz ettik. Biraz da iş hayatını ele alalım. Retroda güçlenen iletişim yeteneğin sayesinde iş hayatında kusursuz bir düzen kurabilirsin. Her şey olması gerektiği yere kavuşurken, sen de başarının tadını çıkarabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...