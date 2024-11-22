onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Başak Burcu
23 Kasım Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

23 Kasım Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
22.11.2024 - 19:01

Merkür, size para getirecek. Peki 23 Kasım Cumartesi gününde başak ve yükselen başak burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için başak ve yükselen başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 23 Kasım Cumartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, başak ve yükselen başak burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün mal mülk işleriyle uğraşacaksın. Bazı dosyaları karıştıracak, aileden kalan taşınmazların alım-satımı ile ilgili karar merci olacaksın. Tüm ailenin fikirlerine önem verdiği, her detayı en ince ayrıntısına kadar düşünen bilge haline ihtiyacı var. 

Tam da bu aşamada gözünü dört açmalısın. Zira Merkür'ün Yay burcundaki geri hareketiyle sana doğru gelen kârlı yatırım fırsatlarını kaçırmamalısın. Bu aşama senin olanı elde etmek için mahkemeye başvurmak da gündeminde olabilir. Bazı aile bağların güçlenebilir, ancak bu sırada bazı ilişkilerin de son bulması mümkün olabilir. 

Ailenin ortak mirası için bugüne dek ertelenmiş kararlar da alabilirsin. Paran ve gücün katılanırken, saygınlığının da artacağını söylemeliyiz. Hem hane içinde hem de sosyal hayatta her zamankinden daha otoriter ve güçlü olduğun bir dönemdesin. Aldığın her karar, verdiğin her tavsiye altın değerinde. Tabii kıymetini bilene! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın