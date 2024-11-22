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23 Kasım Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

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23 Kasım Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
22.11.2024 - 19:01

Engelleri aşmaya hazır olun! Peki 23 Kasım Cumartesi gününde balık ve yükselen balık burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için balık ve yükselen balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 23 Kasım Cumartesi günün nasıl geçecek? 

İşte, balık ve yükselen balık burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün iş hayatında birtakım engellerle karşılaşabilirsin. Kariyer hedeflerine adım adım ilerlediğini düşündüğün sırada bazı aksaklıklar da yaşayabilirsin. Ancak motivasyonun tam olursa, güçlükler karşısında eskisinden daha sağlam ve kendinden emin adımlar atacaksın. Geriye bakmayacak, taviz vermeyecek ve istediğini alacaksın. 

Özellikle de iş hayatında başarılı bir yolculuk seni bekliyor. Tabii Merkür'ün Yay burcundaki geri hareketi sırasında kolay olacağını söylemeyeceğiz. Fakat bu sırada toplumsal imajının ve etrafında yarattığın algının da derinleşeceğini söylemeliyiz. Kendini başkalarına ispat edeceksin! Bu kişiler aile bireylerin, otorite figürler ya da yöneticiler olabilir. 

Tüm bunlar olurken kalbinin sesini de dinlemelisin. Sana ne dediği bir hayli önemli... Romantik bir tanışmaya hazır ol, belli ki bir yabancı kalbini çalacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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