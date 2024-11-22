23 Kasım Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün iş hayatında birtakım engellerle karşılaşabilirsin. Kariyer hedeflerine adım adım ilerlediğini düşündüğün sırada bazı aksaklıklar da yaşayabilirsin. Ancak motivasyonun tam olursa, güçlükler karşısında eskisinden daha sağlam ve kendinden emin adımlar atacaksın. Geriye bakmayacak, taviz vermeyecek ve istediğini alacaksın.

Özellikle de iş hayatında başarılı bir yolculuk seni bekliyor. Tabii Merkür'ün Yay burcundaki geri hareketi sırasında kolay olacağını söylemeyeceğiz. Fakat bu sırada toplumsal imajının ve etrafında yarattığın algının da derinleşeceğini söylemeliyiz. Kendini başkalarına ispat edeceksin! Bu kişiler aile bireylerin, otorite figürler ya da yöneticiler olabilir.

Tüm bunlar olurken kalbinin sesini de dinlemelisin. Sana ne dediği bir hayli önemli... Romantik bir tanışmaya hazır ol, belli ki bir yabancı kalbini çalacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...