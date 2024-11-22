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23 Kasım Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

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23 Kasım Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
22.11.2024 - 19:01

Heyecan dolu anlara hazır ol! Peki 23 Kasım Cumartesi gününde aslan ve yükselen aslan burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için aslan ve yükselen aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 23 Kasım Cumartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, aslan ve yükselen aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün flörtöz bir tavırla sosyalleşmeye hazırsın! Haliyle bu hafta sonu yeni insanlarla tanışmak ve iletişim kurmak gündeminde yer alacak. Merkür'ün Yay burcundaki geri hareketi, sana heyecan verici anlar vaat ediyor. Aşka, tutkulara ve ihtirasa kapılabilirsin... Duygularına öncelik verip aklının sesini susturabilirsin! 

Tam da bu aşamada yaratıcı projelere imza atabilir. Korkusuz ve gözü kara bir şekilde sınırları aşabilirsin. Engelleri aşmaktan korkmayacağın için ilerleyebilirsin. Fakat dikkatli ol, zira bu korkusuzluk hata yapmana neden olabilir. Biraz temkinli adımlar atmak maddi ve manevi anlamda yararına olacaktır. 

Artık aşktan söz etme vakti! Flörtlerine karşı dürüst olmalısın. Yüzeysel ilişkiler kurarken bile net olmalı, yanılgılara yer vermemelisin. Bunun dışında ise keyfine bakmalı, anı kaçırmamalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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