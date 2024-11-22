23 Kasım Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün flörtöz bir tavırla sosyalleşmeye hazırsın! Haliyle bu hafta sonu yeni insanlarla tanışmak ve iletişim kurmak gündeminde yer alacak. Merkür'ün Yay burcundaki geri hareketi, sana heyecan verici anlar vaat ediyor. Aşka, tutkulara ve ihtirasa kapılabilirsin... Duygularına öncelik verip aklının sesini susturabilirsin!

Tam da bu aşamada yaratıcı projelere imza atabilir. Korkusuz ve gözü kara bir şekilde sınırları aşabilirsin. Engelleri aşmaktan korkmayacağın için ilerleyebilirsin. Fakat dikkatli ol, zira bu korkusuzluk hata yapmana neden olabilir. Biraz temkinli adımlar atmak maddi ve manevi anlamda yararına olacaktır.

Artık aşktan söz etme vakti! Flörtlerine karşı dürüst olmalısın. Yüzeysel ilişkiler kurarken bile net olmalı, yanılgılara yer vermemelisin. Bunun dışında ise keyfine bakmalı, anı kaçırmamalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...