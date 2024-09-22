23 Eylül Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün geçmiş yaraların ile yüzleşebilirsin. Bu nedenle ilişkilerinde derinlik ve samimiyete ihtiyaç duyabilirsin. Partnerin ile aranda derin bağlar kurmak ve aşk hayatını geliştirmek senin için her zamankinden çok daha önemli olabilir. Venüs'ün Akrep burcunda konumlanması senin için arzular ve heyecana işaret edecektir. Bu yüzden geçmiş ilişkilerin ve partnerinin geçmiş ilişkileri kafanı kurcalayabilir. Duygusal anlamda sana birtakım zorluklar getirebilir.

İşte tam da bu noktada ilişkindeki çalkantılı dönemi aşabilmek için şu ana odaklanmalısın. Böylece duygusal anlamda daha güvenli bir alanda hareket edebilirsin. Ayrıca geçmişin buhranını ve stresini ilişkine taşımak yerine tutkularının peşinden mutluluğa adım atabilirsin. Haliyle karar senin, fakat yine de astrolojik anlamda güçlü gezegen hareketlerinin sana negatif etki etmesine engel olmaya odaklanmalısın.

Bütün bunların dışında iş hayatında yeni başlangıçlar söz konusu olabilir. Zira, Venüs ile Plüton arasındaki kare açı bir devrin kapandığını işaret ediyor. Bu nedenle bir an önce iş hayatında değişiklik yapmak daha başarılı olmanı sağlayacak kıymetli bir adım olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...