23 Eylül Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün bağımsızlık arzusu hayatının ana gündem maddesi olacak. Tabii beraberinde iş ve özel hayatında bazı değişiklikler de söz konusu olacak. Fakat bugün esas konumuz bağımsızlık!

Gelin biraz da bunu tetikleyen astrolojik olaydan söz edelim: Venüs, Akrep burcunda! Haliyle bu durum ruhundaki maceracıyı serbest bırakacak. Seni tutkularının peşinden koşmaya ve yeni deneyimler kazanmaya teşvik edecek. Böylece derin ilişkiler kurmak yerine yüzeysel bağlara ve anlık heveslere odaklanmak isteyeceksin. Bu aşamada mevcut ilişkine yeni bir bakış açısı kazandıracaksın. Tabii partnerinin sana uyum sağlaması çok önemli. Aksi takdirde birtakım sorunlar söz konusu olabilir. Bugünün en güzel haberi ise bekar Yay burçlarına. Keyifli bir flörtleşme ile eğlenceli anlar ve heyecan dolu bir hafta seni bekliyor.

Tüm bunların dışında, bugün Venüs ile Plüton arasındaki kare açı ise iş hayatına etki edecek. Yenilikçi bir bakış açısıyla kariyerinde değişimin öncüsü olacaksın. Kâr getiren yaratıcı fikirleri haftanın ilk gününde üstlerine sunacaksın. Fakat fikirlerin sana ait olduğunu kanıtlayacak yazışmalar ve çalışmalarla hakkını korumayı unutmamalısın. Çünkü kimileri başarıyı paylaşmak istemeyebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...