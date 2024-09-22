23 Eylül Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün Venüs'ün burcunda konumlanması gizli kalmış işlerine açığa çıkaracak. Açıkçası bu dönem senin için kıymetli bir yenilenme fırsatı olacak. Tutkuların derinleşecek, hislerin güçlenecek ve arzularının peşinden koşma isteği benliğini saracak. Güçlü duygusal bağlar aşk hayatında duyguların dolu dizgin yaşanmasına neden olacak.

İşte tam da bu aşamada dikkatli olmalısın! Zira bu dönemde sözünü edeceğimiz yoğun hisler bazı kıskançlık ve güvensizlik hislerini de beraberinde getirebilir. İçten içe hissettiğin güvensizlik ortaya çıkabilir ve bazı hislerin belirginleşebilir. Ancak bu hisleri törpülemek ilişkini dengede tutmak için en iyi yol olacaktır. Bu noktada karar senin! Ya dengeyi bozacak gerçekleri ortaya çıkaracaksın. Ya da bu düzene inanacak ve güvenli bir şekilde ilişkinde istikrarı tercih edeceksin. Bunun için sezgilerine güvenmen en iyisi olacaktır.

Bu arada Venüs ile Plüton arasındaki kare açı ise iş hayatına etki edecektir. Bu etkiye hazır ol çünkü tutkularının bu denli yoğun olduğu süreçte bazı büyük riskler alabilirsin. Kariyerinin ya da işinin dengesini bozacak güçlü kararlar alırken iki kere düşünmelisin. Haftaya heyecanlı bir şekilde başlıyorsun. Ancak bu heyecanı yönetmek en iyisi olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...