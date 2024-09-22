23 Eylül Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün bazı kaygılar beklenmedik bir şekilde gündemin haline gelecek. Özellikle geleceğini ilgilendiren ciddiyet ve sorumluluk ön plana geçebilir. Venüs'ün Akrep burcundaki konumu, mevcut ilişkinde mühim bir dönüm noktası yaratacak. Çünkü ilişkinde artan ciddiyet geçmişten gelen bazı yüklerin birlikteliğine yansımasına neden olacak. Bu aşamada biraz sabırlı olursan iyi edersin.

Hadi biraz da bu kaygılarını yönetmekten söz edelim! İş hayatında her zaman düzenli ve disiplinli olduğunu biliyoruz. Fakat bunu ilişkine sirayet etmesi seni pek de olumlu etkilemeyebilir. Partnerin ile aranda bazı sorunlara neden olabilir. Güvensizliği beraberinde getirebilir. Partnerin, senin, onun hayatında üstünlük taslamak istediğini düşünebilir. Ancak bu kaygılardan uzaklaşmak hayatına denge getirecektir. İlişkini bir iş gibi düşünmek yerine duygusal derinliğine odaklanabilirsin. Böylece aşkın tadını çıkarma fırsatı elde edebilirsin.

Venüs ile Plüton arasındaki kare açı ise iş hayatına etki edecek. Başarı konusundaki hevesin artacak. İşine her zamankinden daha tutkulu bir şekilde yaklaşacaksın. Haliyle haftaya başarılarla dolu bir başlangıç yapacaksın. Bol şans. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...