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23 Eylül Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

23 Eylül Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
22.09.2024 - 19:01

Sosyal hayatınız değişebilir. Peki 23 Eylül Pazartesi gününde kova ve yükselen kova burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için kova ve yükselen kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 23 Eylül Pazartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, kova ve yükselen kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün sosyal ilişkilerinde birtakım değişiklikler söz konusu olacak. Dikkatli ol bağımsızlık arzusu, ikili ilişkilerinde bazı bakış açılarının değişmesine neden olabilir. Aynı zamanda sevdiklerine karşı yaklaşımın da değişebilir. Zira Venüs'ün Akrep burcundaki konumu duygusal yoğunluğunu arttırabilir. 

İşte tam da bu noktada, sevdiklerine karşı daha sabırlı davranmalısın. İlişkilerini belirli bir düzen içerisinde ve dengede tutmalısın. Arkadaşlarından beklentilerini artırmamalısın. Herkesin senin istediğin gibi hareket etmeyeceğini de unutmamalısın. Böylece yoğun duygusal geçişlerine sorunsuz bir şekilde atlatabilirsin. Dostlarınla daha sağlıklı bir ilişki kurabilir, huzur içinde ve keyifli bir şekilde hayatına devam edebilirsin. Benzer bir şekilde aşk hayatımıza dengeye ihtiyaç duyacaksın. Mevcut düzenini değiştirmemek ve bağımsızlık kaygısıyla bazı sınırları aşmamak için biraz temkinli adımlar atmalısın. 

Venüs ile Plüton arasındaki kare açı ise iş hayatına etki edecektir. Bu dönemde iş hayatında bağımsızca ve çılgınca hareket etmek harika olacaktır. Kendini göstermenin tam zamanı. Sadece fikirlerine ve kendine has, sınır tanımaz bakış açını göstermekten kaçınma. Çünkü bu sayede haftaya bir yıldız gibi başlayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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