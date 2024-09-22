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23 Eylül Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

23 Eylül Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
22.09.2024 - 19:01

Tutkular ve gizli kalmış hisler açığa çıkıyor! Peki 23 Eylül Pazartesi gününde koç ve yükselen koç burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için koç ve yükselen koç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 23 Eylül Pazartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, koç ve yükselen koç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün gizli kalmış hislerin açığa çıkabilir. Tutku dolu ilişkiler ve güçlü bağlar kurma arzusu gündeminde yer alabilir. Zira Venüs'ün Akrep burcunda konumlandığı bugün, kıymetli bir içsel dönüşüm yaşayacaksın. İstek ve arzuların doğrultusunda hareket edecek cesareti bulacaksın. Böylece kendini rahatlamış ve hafiflemiş hissedeceksin. 

Yeni haftaya yeni bir sen olarak başlayacaksın. Özgürleşmenin zamanı geldi. Hemen her konuda olduğun gibi duyguların konusunda da cesur olarak hem iş hem de özel hayatında gücüne güç katabilirsin. Mesela iş hayatında hakkını savunmanın yanı sıra ne istediğini de bilerek hareket edebilirsin. Sorunlar karşısında profesyonelliğin ve duygusallığını dengeli bir şekilde gösterebilirsin. Bu sayede seni sen yapan karakteristik özellikleri de uygun bir iş sahibi olabilirsin. Bunun için bazı değişiklikleri de hazır olursan iyi edersin. 

Venüs ile Plüton arasındaki kare açı ise aşk hayatına etki edecek. İlişkilerde güç mücadeleleri yaşabilirsin. Baskın karakterini ortaya çıkararak ve biraz da kontrol arzusu ile hareket edebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle...

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