23 Eylül Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugün gizli kalmış hislerin açığa çıkabilir. Tutku dolu ilişkiler ve güçlü bağlar kurma arzusu gündeminde yer alabilir. Zira Venüs'ün Akrep burcunda konumlandığı bugün, kıymetli bir içsel dönüşüm yaşayacaksın. İstek ve arzuların doğrultusunda hareket edecek cesareti bulacaksın. Böylece kendini rahatlamış ve hafiflemiş hissedeceksin.

Yeni haftaya yeni bir sen olarak başlayacaksın. Özgürleşmenin zamanı geldi. Hemen her konuda olduğun gibi duyguların konusunda da cesur olarak hem iş hem de özel hayatında gücüne güç katabilirsin. Mesela iş hayatında hakkını savunmanın yanı sıra ne istediğini de bilerek hareket edebilirsin. Sorunlar karşısında profesyonelliğin ve duygusallığını dengeli bir şekilde gösterebilirsin. Bu sayede seni sen yapan karakteristik özellikleri de uygun bir iş sahibi olabilirsin. Bunun için bazı değişiklikleri de hazır olursan iyi edersin.

Venüs ile Plüton arasındaki kare açı ise aşk hayatına etki edecek. İlişkilerde güç mücadeleleri yaşabilirsin. Baskın karakterini ortaya çıkararak ve biraz da kontrol arzusu ile hareket edebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle...