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23 Eylül İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

23 Eylül İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
22.09.2024 - 19:01

Duygularınız karışabilir! Peki 23 Eylül Pazartesi gününde ikizler ve yükselen ikizler burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için ikizler ve yükselen ikizler burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 23 Eylül Pazartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, ikizler ve yükselen ikizler burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün duyguların konusunda bazı kafa karışıklıkları yaşayabilirsin. Ne istediğinden emin olamayabilir, bu nedenle birtakım iletişim sorunları yaşayabilirsin. Venüs'ün Akrep burcunda konumlanmasıyla birlikte geçmiş bugüne sirayet edebilir. Haliyle eski ilişkilerden gelen izler ve mevcut ilişkindeki bazı çizgiler birbirine karışabilir. 

İşte tam da bu noktada ilişkide tutku ve derinliğe ihtiyaç duyacaksın. Yaşadığın karmaşadan hızlı bir şekilde kurtulmak için duygularından emin olmalısın. Belki de iç sesine ve hislerine kulak vermelisin. Özellikle iç dünyandaki karmaşanı partnerine yansıtmamaya özen göstermelisin. Gün boyu biraz daha sessiz kalmak ve partnerinin isteklerine göre hareket etmek senin için kurtarıcı olabilir, bizden söylemesi. 

Venüs ile Plüton arasındaki kare açı ise iş hayatına etki edecektir. Bu sayede aşk hayatında olduğunun aksine kariyerine ilişkin konularda her zamankinden çok daha kararlı bir şekilde hareket edeceksin. Haftaya para kazanmak için başlayacaksın. Buna uygun hamleler yaparak işinde ilerleme kaydedeceksin. Hem başarılı olmak hem de kazanmak için biraz stratejik davransan iyi edersin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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