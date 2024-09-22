23 Eylül Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün özellikle romantik ilişkilerde sadakat ön planda yer alacak. İlişkilerinde sahiplenme duygusu güçlenecek. Venüs'ün Akrep burcundaki konumu seni güven arayışı ve partnerinle eskisinden daha derin bir bağ kurma heyecanı içerisine sokacak.

Öte yandan bugün sadakat ve özveri gibi konuların yanında geçmişten gelen duygusal yükler de su yüzüne çıkacak. Belki de bugüne kadar tahammül ettiğin ya da imtiyaz gösterdiğin şeyler artık seni olumsuz etkilemeye başlayacak. Haliyle hayatında güvendiğin insanlara yer vermeyi tercih edeceksin. Kendinin yanında özgür ve mutlu hissettiğin kişilerle bir araya gelmeyi tercih edebilirsin.

Venüs ile Plüton arasındaki kare açı ise iş hayatına etki edecek. Kariyerine ilişkin ilk önceliğin finansal anlamda kendini rahat hissettiğin bir pozisyon olacak. Konforuna ve lükse düşkünlüğün artacak. Çok fazla yorulmadan ve az sorumluluk alarak haftaya başlayacaksın. Bu sayede stresten ve kaostan da uzaklaşacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...