23 Eylül Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün romantik ilişkinde dramatik ve tutkulu bir hale bürüneceksin. Kendi değerlerini koruma arzusuyla hareket edeceksin. Bu sayede partnerinle birtakım çatışmalar ve yol ayrılıkları yaşayabilirsin. Biraz melankolik biraz da hassas bir tavır ile partnerinden beklentilerin de artabilir.

Venüs'ün Akrep burcundaki konumu aşk hayatına ciddi bir etkide bulunacak. Dikkatli ol bazı duyguları biraz fazla abartabilirsin. Romantik kişiliğine uygun adımlar atarak bazı beklentilerini biraz törpülemen de senin için iyi olacaktır. Aksi takdirde bu dönemde bazı hayal kırıklıklarından söz etmek zorunda kalabiliriz.

Gelelim Venüs ile Plüton arasındaki kare açının güçlü etkisine. Bugün iş hayatına etki edecek olan bu yoğun ve stresli astrolojik etki, düşündüğünün aksine bazı başarıların habercisi olabilir. Çünkü risk almak konusunda her zamankinden daha cesur olacaksın. Belki de kendi işini kurmanın zamanı gelmiştir. Haftaya bu denli hızlı ve kararlı bir başlangıç yaparak elde edeceğini başarıların tadını çıkaracağın bir hafta seni bekliyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...