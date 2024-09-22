23 Eylül Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün duygusal dengeyi sağlayacaksın. Venüs'ün Akrep burcundaki konumu hayatına estetik ve romantizme bir arada getirecek. Haliyle ilişkilerinde resmen sanatsal bir yaklaşım sergileyeceksin. Şimdi ben söyleyelim, bugün istediğin herkesi kolayca etkileyeceksin.

İşte tam da bu noktada bekar Terazi burçlarına keyifli bir haberimiz var. Bir süredir gözünüze kestirdiğiniz o yabancı ile tanışmak üzeresiniz. Haftanın ilk günü derin bir sohbet ve tatlı bir flörtleşme hayatına renk katacaktır. Hayatının tadını çıkar... Keyifli ve romantik anlara odaklan. Sev, sevil ve aşkın renkleri ile romantizme odaklan.

Gelelim İş hayatına. Venüs ile Plüton arasındaki kare açı kariyerine ve iş ortamına güçlü bir şekilde etki edecek. Bu dönemde iş arkadaşlarınla ortak fikirler üzerine fikir alışverişi yapabilirsin. İş geliştirme operasyonlarını yürütebilirsin. Kariyerinde lider pozisyonunda konumlanabilir ve her zamankinden daha görünür olabilirsin. Yeni projelerin mimarı ve estetik dokunuşların yıldızı olacaksın. Başarına başarı katacak fikirlerini ortaya koymayı unutma. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...