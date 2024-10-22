23 Ekim Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün fırsatlarla dolu bir gün olacak. Özellikle maddi kaynaklar ve paradan söz edeceğiz. Haliyle bugünlerde kendine güvenin ve düzen arayışın da artacak. Kurmak istediğin düzen için ne kadar risk alabileceğini bilerek hareket etmelisin. Ne istediğinden emin olmalı, kurmak istediğin düzende iş konusuna özen göstermelisin!

Öz kaynaklarını mülk, alım-satım ya da girişimlerle şekillendirebilirsin. Öte yandan paranı birikime bırakıp kendine, o yokmuş gibi de düzen kurmayı tercih edebilirsin. Bize soracak olursan, en az riskle en fazla kazanacağın yolu tercih etmelisin. Güvenlik ilk önceliğin olmalı, belki bu konuda güvendiğin kişilerle fikir alışverişlerine de girebilirsin.

Hadi biraz da aşktan söz edelim! Bugün önemsendiğini hissetmek güzel olacaktır. Birilerinin sana değer verdiğini görmek isteyeceksin, bunun için sevdiklerinle zaman geçirsen iyi edersin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...