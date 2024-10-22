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23 Ekim Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

23 Ekim Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
22.10.2024 - 19:01

Fırsatlarla dolu bir gün! Peki 23 Ekim Çarşamba gününde terazi ve yükselen terazi burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için terazi ve yükselen terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 23 Ekim Çarşamba günün nasıl geçecek?  

İşte, terazi ve yükselen terazi burcuna ait günlük burç yorumları... 

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün fırsatlarla dolu bir gün olacak. Özellikle maddi kaynaklar ve paradan söz edeceğiz. Haliyle bugünlerde kendine güvenin ve düzen arayışın da artacak. Kurmak istediğin düzen için ne kadar risk alabileceğini bilerek hareket etmelisin. Ne istediğinden emin olmalı, kurmak istediğin düzende iş konusuna özen göstermelisin! 

Öz kaynaklarını mülk, alım-satım ya da girişimlerle şekillendirebilirsin. Öte yandan paranı birikime bırakıp kendine, o yokmuş gibi de düzen kurmayı tercih edebilirsin. Bize soracak olursan, en az riskle en fazla kazanacağın yolu tercih etmelisin. Güvenlik ilk önceliğin olmalı, belki bu konuda güvendiğin kişilerle fikir alışverişlerine de girebilirsin. 

Hadi biraz da aşktan söz edelim! Bugün önemsendiğini hissetmek güzel olacaktır. Birilerinin sana değer verdiğini görmek isteyeceksin, bunun için sevdiklerinle zaman geçirsen iyi edersin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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