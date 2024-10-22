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23 Ekim Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

23 Ekim Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
22.10.2024 - 19:01

Tutkularınız sizi yönetsin! Peki 23 Ekim Çarşamba gününde boğa ve yükselen boğa burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için boğa ve yükselen boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 23 Ekim Çarşamba günün nasıl geçecek?  

İşte, boğa ve yükselen boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün tutkuların seni yönetecek! Bu yüzden heveslerine ve anlık duygularına yönelebilirsin. Bir anda karar verebilir, bir anda vazgeçebilirsin... Duygusal iniş çıkışlarını besleyen ruh halin hayatına heyecan da katacak! 

Özellikle de ikili ilişkilerin hakkında konuşmamız gereken bir güne başlıyorsun! Çünkü tutkuların dışında sevinci, mutluluğu, mutsuzluğu, öfkeyi ya da heyecanı da doruklarında yaşayacaksın. Zaman zaman biraz abarttığını bile hissedebilirsin. Ancak sandığının aksine bu iniş çıkışlar sana iyi gelecek. Nasıl mı? 

Mesela bir süredir baskı altında olduğun için söylemeyemediklerini sonunda söyleyebileceksin. Zorla bulunduğun konumu terk edecek, seni dibe çeken ilişkilerden uzaklaşacak ve özgürleşeceksin. Sanki kendini hafiflemiş gibi hissedeceksin. Üzerinden bir yük kalkacak, kendine döneceksin. Ne dersin, belki de bu üç günü hafta sonu ile birleştirerek 5 günlük bir tatile çıkmanın da zamanı gelmiştir. Kalbinin seni götürdüğü yere gitmenin tam vakti! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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