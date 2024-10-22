23 Ekim Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün tutkuların seni yönetecek! Bu yüzden heveslerine ve anlık duygularına yönelebilirsin. Bir anda karar verebilir, bir anda vazgeçebilirsin... Duygusal iniş çıkışlarını besleyen ruh halin hayatına heyecan da katacak!

Özellikle de ikili ilişkilerin hakkında konuşmamız gereken bir güne başlıyorsun! Çünkü tutkuların dışında sevinci, mutluluğu, mutsuzluğu, öfkeyi ya da heyecanı da doruklarında yaşayacaksın. Zaman zaman biraz abarttığını bile hissedebilirsin. Ancak sandığının aksine bu iniş çıkışlar sana iyi gelecek. Nasıl mı?

Mesela bir süredir baskı altında olduğun için söylemeyemediklerini sonunda söyleyebileceksin. Zorla bulunduğun konumu terk edecek, seni dibe çeken ilişkilerden uzaklaşacak ve özgürleşeceksin. Sanki kendini hafiflemiş gibi hissedeceksin. Üzerinden bir yük kalkacak, kendine döneceksin. Ne dersin, belki de bu üç günü hafta sonu ile birleştirerek 5 günlük bir tatile çıkmanın da zamanı gelmiştir. Kalbinin seni götürdüğü yere gitmenin tam vakti! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...