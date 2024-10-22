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23 Ekim Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

23 Ekim Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
22.10.2024 - 19:01

Sevdiklerinizi koruyacaksınız! Peki 23 Ekim Çarşamba gününde başak ve yükselen başak burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için başak ve yükselen başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 23 Ekim Çarşamba günün nasıl geçecek?  

İşte, başak ve yükselen başak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün sevdiklerini korumak için harekete geçeceksin. Aile içindeki düzeni sağlamak, kardeşlerini veya çocukları düşünerek bazı yatırımlar yapmak gündeminde yer alabilir. Güçlü karakterinle aile içindeki sorunları da çözeceğine eminiz! 

Tam da bu noktada kendini göstermeye ve hane içinde gerçek bir otorite olmaya hazır olmalısın. Düzende söz sahibi olmanın ötesinde, bu düzeni kuran kişi olmak üzeresin. Özellikle bir süredir devam eden maddi kaygılardan aileni kurtarmanın bir yolunu bulacaksın. Alım-satım işleri gündeme gelebilir. Bir köşede belki de unuttuğun bir mal değerine değer katarak zorlukların üstesinden gelmeni sağlayabilir. 

Maddi ve manevi anlamda güçlü duruşunla herkesi koruyacağına eminiz! Peki ya kendini? Bu arada işleri yoluna sokmak için fazla yoruluyor olabilir misin? Biraz da kendine ve hobilerine vakit ayırman şart. Biraz dinlenmek ve işleri akışına bırakmak da hiç fena fikir değil! Zaten elinden gelenin fazlasını ve yapılabileceğin en iyisini yaptın. Şimdi biraz soluklan. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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