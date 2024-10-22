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23 Ekim Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

23 Ekim Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
22.10.2024 - 19:01

Akademi ve eğitime odaklanın! Peki 23 Ekim Çarşamba gününde balık ve yükselen balık burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için balık ve yükselen balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 23 Ekim Çarşamba günün nasıl geçecek? 

İşte, balık ve yükselen balık burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün akademik hayatına odaklanmalısın. Hafta bitmeden eğitim hayatına ilişkin köklü değişiklikler yapman gerekebilir. Vermen gereken kritik kararlar gündeminde olabilir. Bu aşamada anlık zevkler, kısa vadeli hevesler ya da kısa zamanda para kazanmak için eğitim hayatına ilişkin riskler alabilirsin. 

Tam da bu aşamada seni uyarmalıyız! Gelip geçici hevesler ya da sürdürülebilirliği olmayan işler için akademik başarından vazgeçme. Zira uzun vadede pişman olabileceğin kararlar vermek üzeresin. Özellikle de para için eğitiminden olmamalısın. Çünkü hayatındaki esas kaynak ve ilerlemenin önünü açacak konu eğitim hayatın.

Ufkunu açacak akademik süreçler için belki burs başvuruları ya da STK görüşmeleri yapabilirsin. Hayatını kolaylaştıracak maddi çözümler için sevdiklerinin yanında eğitim desteklerine de odaklanmalısın. Bu arada ailenden de hem maddi hem manevi destek göreceksin. Yolun açık olsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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