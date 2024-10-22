23 Ekim Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün akademik hayatına odaklanmalısın. Hafta bitmeden eğitim hayatına ilişkin köklü değişiklikler yapman gerekebilir. Vermen gereken kritik kararlar gündeminde olabilir. Bu aşamada anlık zevkler, kısa vadeli hevesler ya da kısa zamanda para kazanmak için eğitim hayatına ilişkin riskler alabilirsin.

Tam da bu aşamada seni uyarmalıyız! Gelip geçici hevesler ya da sürdürülebilirliği olmayan işler için akademik başarından vazgeçme. Zira uzun vadede pişman olabileceğin kararlar vermek üzeresin. Özellikle de para için eğitiminden olmamalısın. Çünkü hayatındaki esas kaynak ve ilerlemenin önünü açacak konu eğitim hayatın.

Ufkunu açacak akademik süreçler için belki burs başvuruları ya da STK görüşmeleri yapabilirsin. Hayatını kolaylaştıracak maddi çözümler için sevdiklerinin yanında eğitim desteklerine de odaklanmalısın. Bu arada ailenden de hem maddi hem manevi destek göreceksin. Yolun açık olsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...