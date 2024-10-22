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23 Ekim Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

23 Ekim Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
22.10.2024 - 19:01

Geçmiş, geleceği değiştirebilir. Peki 23 Ekim Çarşamba gününde aslan ve yükselen aslan burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için aslan ve yükselen aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 23 Ekim Çarşamba günün nasıl geçecek?  

İşte, aslan ve yükselen aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün geçmiş gündeminde yer alabilir! Ancak sana dair bir geçmiş değil, aile mirası anılar ve köklerine dayanan gizli konular hayatını meşgul edebilir. Dedelerinin ya da ebeveynlerinin sırları ortaya çıkacak. Öğrendiğin bilgiler karşısında birtakım kırgınlıklar yaşayabilirsin. Ancak bu durum maddi anlamda elini güçlendirecek! 

Manevi anlamda yaşadığın güçlükleri kolay atlatmaya odaklan! Zira bu süreci senin yönetmen gerekebilir. Ailenin büyüğü gibi davranman, işleri yoluna sokman ve ortaya çıkan gerçekler büyük skandallara dönüşmeden düzeni sağlaman şart! Kısacası bugün biraz zorluk çekebilir, yorulabilirsin. Ancak hane içindeki otoriteni sağlamlaştırmak ve aile mirasında söz sahibi olmak için bugün attığın her adıma dikkat etmelisin. 

Hadi biraz da aşktan söz edelim! Zira bu geçmiş ile yüzleşme konusu senin kalbindeki kırıkları da su yüzüne çıkarabilir. Belki de eski aşka dönme zamanı gelmiştir. Gururu bir kenara bırak aşkın sesini dinle! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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