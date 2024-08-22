23 Ağustos Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün ikili ilişkilerde güç mücadelesi içerisine girebilirsin. Özellikle aile içinde ve yakın ilişkilerinde gücünü kanıtlamak senin için her zamankinden çok daha önemli olabilir. Bu dönemde içsel anlamda huzuru bulmak senin için bir hayli kıymetli olacaktır! Geçmiş yaralarını iyileştirme şansını beraberinde getiren Merkür ile Chiron arasındaki üçgen açı seni ailevi meselelerde yapıcı diyaloglar kurmaya sevk edecek. Bize soracak olursan, bu aşamada biraz geri adım atmak hiç de fena olmaz. Zira gökyüzünde kare açıların gerginliğinin hakimi olduğu bu dönemde sevdiklerinle aranın açılmasını istemezsin.

Otorite kurmak için doğru bir zaman değil, ama sözünü geçirmen mümkün. Tabii bunu tatlı dille yapmalı, sevgi ve saygı bağlarını korumalısın.

Gelelim aşk hayatına! Romantik ilişkin de ise Venüs, arabulucu olacak. Partnerin ile birlikte yeni heyecanlara kapılmak isteyebilirsin. Belki de bu hafta sonu birlikte bir maceraya atılabilirsiniz. Şimdi aşkınızın rotasını belirlemeli ve yola çıkmak için hazırlanmalısın. Bu seyahat hem sana hem de ilişkine iyi gelecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...