23 Ağustos Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugün tutku ve arzularına odaklanabilirsin. Mars ile Venüs arasındaki kare açıya inat romantik ilişkinde doruklara ulaşabilsin. Duygularını özgürce ifade edebilir, kendini cinsel anlamda her zamankinden çok daha güçlü hissedebilirsin. Ayrıca ruhsal anlamda tatmin olabilir ve ilişkinde huzuru yakalayabilirsin. Çünkü bugün özellikle romantik ilişkinde derin bir duygu arayışında da olabilirsin.

Görünen o ki tüm bu hislerle mutluluğu yakalamak üzeresin. Aşkın enerjisiyle büyüyecek ve ilerleyeceksin... Tabii bu açı bekar Koç burçları için de önemli bir dönüm noktası olacak. Belki de uzun zaman sonra kalbini açtığın kişi ruh eşin ve son aşkın olabilir. Tam da bu noktada yeni insanlarla tanışmaya ve sosyalleşmeye açık olmalısın.

Bu arada piyasalar kapanmadan son yatırım kararlarını da alsan iyi edersin. Finansal anlamda seni zorlayan süreçlerden sıyrılmak ve maddi anlamda güçlenmek üzeresin. Karşına çıkan fırsatları, miras ve ortak kaynakları doğru değerlendirmelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...