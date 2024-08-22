23 Ağustos İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün arkadaşlık ilişkilerinde ufak tefek kıskançlıklar söz konusu olabilir. Aman dikkat, küçük meseleler bir anda gerilim yaratabilir! Mars ile Venüs arasındaki kare açının etkisiyle arkadaşlarınla aranda küçük tartışmalar yaşayabilirsin. Seni çekemediğini hissettiğin dostların ile arana mesafe koymanın zamanı geldi! Ne diyelim bugün dost da düşman da ortaya çıkacak... Bu durum başta seni incitse de günün sonunda hafiflemiş hissedeceksin.

Benzer bir durum romantik ilişkinde de söz konusu olabilir. Partnerinle arana kıskançlık girebilir. Partnerini kısıtlamaya ya da baskı altında tutmaya çalışırsan, işler düşündüğünden hızla sarpa sarabilir. Hızlı hareket etmek yerine, sakin düşünmen gereken bir dönemdesin bizden söylemesi!

Tüm bunların yanında iş hayatında ortaklarına her zamankinden çok daha fazla açık ve dürüst iletişim kurduğun bir döneme başlıyorsun. Rekabetin yerine birliğe bıraktığı bir iş ortamında yükselmeye hazırsın. Özellikle bir ekip lideri olarak bu süreci iyi yönetmeli ve gücünü kanıtlamalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...