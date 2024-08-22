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23 Ağustos Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

23 Ağustos Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
22.08.2024 - 19:01

Denge kurun ve yeniden başlayın! Peki, 23 Ağustos Cuma gününde başak ve yükselen başak burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için başak ve yükselen başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 23 Ağustos Cuma günün nasıl geçecek?  

İşte, başak ve yükselen başak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün profesyonel yaşantın ile özel hayatın arasında denge kurmalısın. Artık kendine vakit ayırmalısın. Son dönemlerde atlattığın yoğun ve stresi süreçlerin ardından bir adım geri çekilerek büyük resmi görmeye odaklanmalısın. Bu sayede hayatını iyileştirmenin bir yolunu bulabilirsin. Mars ile Venüs arasındaki kare açıya rağmen gücüne güç katan taraf sen olabilirsin! Tabii bunun için önce kendine güvenmeli ve gerektiğinde konfor alanından çıkmalısın. 

Özellikle de finansal konularda konfor alanından çıkmak, aldığın riskler ölçüsünde karın habercisi olacaktır. Ev ve arsa gibi taşınmazların alım satımı üzerine yoğunlaşabilirsin. Aile bireylerinle birlikte ortak kaynakları analitik hesaplar da yaparak yönetebilirsin. Bu konuda söz sahibi olan kişi ve karar aşamasında otorite figür sen olacaksın. 

Tüm bunların dışında, biraz da aşktan söz ötmeye ne dersin? İlişkilerde şifalanmanı sağlayan Chiron, aşk hayatında özgürleşmenin de sağlayacak. Bugünden itibaren romantik ilişkilerinde kendini daha rahat ve mutlu hissedeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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